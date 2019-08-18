Son Dakika Haberleri: Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

1 saat önce

Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada 6 kişi karpuz yüklü kamyon sürücü kabinin üstünde böyle yolculuk yaptıDENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralara tarafından kaydedildi.

Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
6 kişi karpuz yüklü kamyon sürücü kabinin üstünde böyle yolculuk yaptı
DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralara tarafından kaydedildi.
Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi- Akalan Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JA 521 plakalı karpuz yüklü kamyonun sürücü kabininin üstüne çıkan 6 kişi kilometrelerce yolu bu şekilde gitti. Yaşadıkları tehlikenin farkında olmayan 6 şahsın kabinin üstünde bir birlerine sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kabinin üstünde 6 kişi ile trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kamyonun akıbeti ise bilinmiyor.
Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17 Ağustos'un üstünden 20 yıl geçti ama afet toplanma alanları hala yeterli değil
İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin İstanbul'da bir taksici, aracıyla çarptığı kadın turisti darp etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 02:33:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]