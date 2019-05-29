Son Dakika Haberleri: Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı

49 dakika önce

Antalya'da yol bariyerlerinin yapımında taşıma amaçlı kullanılan kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı.

Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Antalya'da yol bariyerlerinin yapımında taşıma amaçlı kullanılan kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, üst geçidin bir kısmı çöktü. Kaza, saat 12.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki üst geçidin olduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bariyerlerinin yapımında taşıma amaçlı kullanılan kamyonun üzerindeki iş makinesinin kol silindiri açık bırakılınca, üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonda şiddetli sarsıntı meydana gelirken, üst geçidin bir kısmı çöktü ve hasar oluştu. Kaza sonrası araç içerisindeki Abdullah ismindeki sürücü ile yanındaki işçi Selman Bozkurt, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Diğer işçi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılan yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen trafik ekipleri ise önlem alarak güzergahta trafiği tek taraflı olarak sağladı. Kaza sonrası, kamyonun birçok parçası yerlere saçılırken, diğer işçilerin şokta olduğu gözlendi.
(Suat Metin - Cem Denny Ekici/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:30 Kaynak: İHA
Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın dizisinin sezon finaline damga vuran kaza sahnesi Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayıp kafasını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:19:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonun üzerindeki iş makinası üst geçide çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]