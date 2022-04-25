Kamyonun üzerinden düşen tomruk 3 aracı ezdi - Son Dakika

Kamyonun üzerinden düşen tomruk 3 aracı ezdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun kasasından 2 ton ağırlığındaki tomruk, 3 aracın üzerine düştü. Olay sırasında araçlarda yolcuların olmaması faciayı önledi.

Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Ertuğrulgazi caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Naci Yıldırım yönetimindeki tomruk yüklü 16 AHP 688 plakalı kamyonun kasasından 2 ton ağırlığındaki tomruk, yol kenarında park halindeki 16 NK 247 plakalı kamyonet, 16 AJD 745 plakalı otomobil ile 16 DUU 327 plakalı otomobilin üzerine düştü. Düşen tomruk, 3 araçta maddi hasar meydana getirdi. Kaza sırasında araçlarda sürücü veya yolcuların olmaması faciayı önledi. Tomruk vinç yardımıyla kaldırıldı.