Kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

19.07.2022 12:32
Kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA'da kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü Yahya Başoğlu (55) yaralandı.

BURSA'da kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü Yahya Başoğlu (55) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Bursa- Yalova kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Selim Bıyığıbüyükoğlu (47) idaresindeki 16 AC 1246 plakalı kamyon, aynı yöne giden Yahya Başoğlu idaresindeki 16 VT 723 plakalı motosiklete yandan çarptı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Yahya Başoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Bursa'da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Bursa'da kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Motosiklet kamyonla kaldırım arasına sıkıştı: 1 yaralı Motosiklet kamyonla kaldırım arasına sıkıştı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonun yandan çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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