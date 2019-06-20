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Kamyonunu yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

1 saat önce

Antalya'da yıkım için gelen ekiplerin üzerine kamyonet sürerek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli ile eşi ve iki çocuğu gözaltına alındı.

Kamyonunu yıkım ekiplerinin üzerine sürdü, System.String[]
Antalya'da yıkım için gelen ekiplerin üzerine kamyonet sürerek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli ile eşi ve iki çocuğu gözaltına alındı.
Kepez Belediyesi ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı kenarında başkasına ait arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı öne sürülen A.T.'nin iş yerini yıkmak için çalışma başlattı.
Yıkıma karşı ailesiyle birlikte direnen A.T, kamyonetini ekiplerin ve arazi sahiplerinin üzerine sürdü. Bu sırada arazi sahibinin temizlik için tuttuğu temizlik işçisi Fethi Kaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kendilerine de karşı koyan A.T. ile eşi ve iki çocuğuna havaya ateş açarak müdahale etti.
Müdahalede bulunan polis memurunu yere düşürerek elindeki tabancayı almaya çalışan A.T'nin eşi N.T, çocukları A.V.T. ve N.T. gözaltına alındı.
Arsa sahiplerinden avukat Ömer Avşaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 dönüm büyüklüğündeki arazinin ticari değerinin yüksek olduğunu söyledi.
Arazinin tapusunun kendilerinde bulunmasına rağmen, bu ailenin yıllardır buradan çıkmadığını ifade eden Avşaroğlu, "Bizden çıkmak için para istediler. Biz de tapulu arazimizdeki kişilere para vermek istemedik. Çıkmaları için hukuki mücadele başlattık ama ona rağmen çıkmamak için ekiplere zorluk çıkardılar." dedi.
Ekipler daha sonra yıkım işlemini gerçekleştirerek araziden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Fevzi Çakmak Mahallesi, Kepez Belediyesi, Antalya, Güncel
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