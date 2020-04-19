Türk Kızılay ve KIYAMDER tarafından İstanbul'un 3 noktasında "Dışarıya hayat kurtarmak için çıktık" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Şirinevler ve Gaziosmanpaşa meydanları ile Levent Bosna Hersek Parkı'nda Kızılay tarafından kurulan stantlara dernek üyeleri ve daha önce kan bağışında bulunmuş vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği ikinci gününde kendilerine gelen mesajı polis ekiplerine göstererek giriş yaptılar.

Yapılan kontrollerin ardından kan bağışına uygun vatandaşlar ve dernek üyeleri, kan bağışında bulundular.

Dernek başkanı Emir Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay ile birlikte 3 noktada kan bağışı organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Koronavirüsten dolayı Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını hatırlatan Demir, "Önümüzdeki ramazan ayını da öngörerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ciddi bir katılım var gerçekten. 'Evde hayat var' dedik ama hayat kurtarmak için dışarı çıkmamız gerekiyorsa yine çıkarız." dedi.

Öte yandan organizasyonun saat 23.00'e kadar süreceği belirtildi.