Kan bağışçıları madalya ile ödüllendirildi

Nizip'te Türk Kızılayı'na kan bağışlayarak hayat kurtaran vatandaşlara törenle madalyaları verildi.

Kan bağışçılarını onurlandırmak amacıyla Nizip Ticaret Odası (NTO) Konferans Salonunda düzenlenen törende 35 kez ve üstü kan bağışlayan 9 kişiye altın madalya, 25 kez kan bağışlayan 10 kişiye gümüş madalya ve 10 kez kan bağışlayan 51 kişiye ise bronz madalya verildi.

Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Akıncı törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın kurulduğu günden beri din, dil ve ırk ayrımı yapmadan yardıma ihtiyaç duyan insanların yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Kan bağışçıları sayesinde milyonlarca insanın yaşama yeniden tutunduğunu vurgulayan Akıncı şunları kaydetti.

"Türk Kızılayı'nın görevlerinden bir tanesi de kana ihtiyacı olan hastaların kan ihtiyacını temin etmektir. Gaziantep Kan Bağışı Merkezi olarak hastalarımızın kan ihtiyaçlarını temin edebilmek için yanımızda bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde 35 kez ve üstü kan bağışlayan bağışçılarımıza altın, 25 kez kan bağışlayan bağışçılarımıza gümüş ve 10 kez kan bağışlayan bağışçılarımıza bronz madalyalarını takdim etmekten onur duyarım. Kanın tek kaynağı olan siz değerli bağışçılarımız, bu değerli günde aramızda olduğunuz için Gaziantep Kan Bağış Merkezi adına hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından Nizip Belediyesi Başkan Vekili Salih Uygur, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Nizip Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Yorgancı, Türk Kızılayı Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç ve Nizip Müftülüğü Vaiz Mustafa Demir tarafından kan bağışçılarına madalyaları verildi.

Ayrıca NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 25 kez kan bağışında bulunması nedeniyle gümüş madalya ile onurlandırıldı.