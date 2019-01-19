Son Dakika Haberleri: Kan Bağışçıları Ödüllendirildi

Kan Bağışçıları Ödüllendirildi

26 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bügüne kadar en fazla kan bağışı yapan vatandaşlar protokol tarafından ödüllendirildi.

Kan Bağışçıları Ödüllendirildi, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bügüne kadar en fazla kan bağışı yapan vatandaşlar protokol tarafından ödüllendirildi.

Şaphane Kaymakamı Lutfullah Göktaş, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve protokol üyeleri, Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen kan bağış programına katıldı.

Kan bağışında bulunarak ödül almaya hak kazanan vatandaşlara ödüllerini veren Kaymakam Götaş ve Rasim Daşhan, kan bağışçılarına, duyarlı davranışlarından dolayı ihtiyaç sahipleri adına bir kez daha teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Kütahya, Şaphane, Yaşam
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