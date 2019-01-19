Kan Bağışçıları Ödüllendirildi
26 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bügüne kadar en fazla kan bağışı yapan vatandaşlar protokol tarafından ödüllendirildi.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde bügüne kadar en fazla kan bağışı yapan vatandaşlar protokol tarafından ödüllendirildi.
Şaphane Kaymakamı Lutfullah Göktaş, Belediye Başkanı Rasim Daşhan
ve protokol üyeleri, Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen kan bağış programına katıldı.
Kan bağışında bulunarak ödül almaya hak kazanan vatandaşlara ödüllerini veren Kaymakam Götaş ve Rasim Daşhan, kan bağışçılarına, duyarlı davranışlarından dolayı ihtiyaç sahipleri adına bir kez daha teşekkür ettiler. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:15 Kaynak: İHA
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