Kan bağışçılarına madalyaları verildi - Son Dakika

Kan bağışçılarına madalyaları verildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Kan Bağışçıları Madalya Töreni Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Kan Bağışçıları Madalya Töreni Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.
Kan bağışında bulunan 45 bağışçıya plaket, 35 bağışçıya altın madalya, 25 bağışçıya gümüş madalya, 10 bağışçıya ise bronz madalya verildi. Bağışçılara plaket ve madalyaları Edremit Belediye Başkan Vekili Tümdeniz Çelebi, Belediye Meclis Üyesi Cemil Koray Beşe ve Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora tarafından takdim edildi. - BALIKESİR
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