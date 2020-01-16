Kan bağışçılarına madalyaları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kan bağışçılarına madalyaları verildi - Son Dakika

Kan bağışçılarına madalyaları verildi

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Kan Bağışçıları Madalya Töreni Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.

Kan bağışçılarına madalyaları verildi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Kan Bağışçıları Madalya Töreni Edremit Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.


Kan bağışında bulunan 45 bağışçıya plaket, 35 bağışçıya altın madalya, 25 bağışçıya gümüş madalya, 10 bağışçıya ise bronz madalya verildi. Bağışçılara plaket ve madalyaları Edremit Belediye Başkan Vekili Tümdeniz Çelebi, Belediye Meclis Üyesi Cemil Koray Beşe ve Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora tarafından takdim edildi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Türk Kızılayı, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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