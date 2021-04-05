Kan Bağışı Kampanyası'na spor camiasından destek

Ulusal kan stoklarına katkı sağlamak için Kızılay ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek Kan Bağışı Kampanyası'na, spor camiasından pek çok isim katkı verecek.

Ulusal kan stoklarına katkı sağlamak için Kızılay'ın desteğinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilecek, yerel yönetimler, spor ve akademi dünyası, sivil toplum örgütlerinin katılacağı Kan Bağışı Kampanyası, 8 Nisan ve 10 Nisan'da İstanbul'un 6 ilçesinde hayata geçirilecek.

Kızılay ile Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı işbirliğiyle yapılacak olan 'Kan Bağışı Kampanyası'nın ilk gününde kan verme üniteleri, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi'nde saat 11.00-19.30 arasında hizmet verecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu paydaşlığındaki sosyal sorumluluk projesi, 10 Nisan'da Anadolu Yakası'ndaki 6 belediyenin sınırları içinde yine aynı saatlerde devam edecek. Çekmeköy Madenler Metro Durağı, Beykoz On Çeşme Meydanı, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önü, Ataşehir Örnek Mahallesi Örnek Camisi önü, Kadıköy Beşiktaş İskelesi önü ve Ümraniye Çarşı Durağı önünde kurulacak kan alma ünitelerinde vatandaşlar kan bağışı yapabilecek.

Pandeminin gölgesinde ulusal kan stoklarına katkı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek için gerçekleştirilen "Kan Bağışı Kampanyası"na teknik direktörler Giray Bulak ve Şenol Fidan da destek verecek.

Organizasyona, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve spor ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katılarak kan bağışında bulunacak. - İSTANBUL