Kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Türk Kızılay'ı iş birliği ile, "Yardımsever olmak kanımızda var" adı altında kan bağışı kampanyası yapıldı.



Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Türk Kızılay'ı iş birliği ile, "Yardımsever olmak kanımızda var" adı altında Fener'de bulunan sporcu fabrikasında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyasına, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gençlik Merkezi Müdürü Vekili Hamza Gök, antrenörler ve memurlar katıldı. Yoğun katılım altında sabah saatlerinde başlayan kampanya akşam saatlerine kadar devam etti.



Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, kampanyanın yoğun katılım altında gerçekleştiğin i söyleyerek, "Gençlik Merkezlerimiz bu tür sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmakta. Bizde bu tür bir kampanya yapmak istedik. Gençlerimizin ve diğer kurumlardaki arkadaşlarımızın destekleriyle birlikte güzel bir katılımla tamamlanacağı düşüncesindeyiz. Bizler bu kampanyaya destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra diğer kurumlarında önemli olması lazım ve onlarında bu kampanyalara destek vermelerini bekliyoruz"diye konuştu. - ZONGULDAK