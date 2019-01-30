Son Dakika Haberleri: Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi

Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi

2 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezinin Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi işbirliği ile düzenlenen Kan Bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezinin Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi işbirliği ile düzenlenen Kan Bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'nun Bakanlık olarak 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan etmesiyle Gençlik Merkezi ve Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi kampanya başlattı.

Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezine kurulan kan verme noktasına 70 Gençlik Merkezi gönüllüsü ve İl Müdürlüğü personeli büyük ilgi göstererek kan verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek, toplumda kan bağışı bilincinin oluşması konusunda herkese ciddi görevlerin düştüğünü, herkesin gerekli duyarlılığı göstererek, Kızılay'a kan bağışı çalışmalarında destek olmaları gerektiğini, bağışlanacak her kanının bir hayat kurtarabileceği düşünerek kan bağışına önem verilmesi gerektiği açıklamasında bulundu ve bu anlamlı organizasyona katılan herkese teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Kayseri, Kızılay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi Dünyaca Ünlü Model Türk İş Adamına Aşkını İlan Etti

1'ü Türk 8 Kişi! Eşcinsel Köyü Erkekleri Bahçıvanın Cinayetlerine Kurban Gitti Binali Yıldırım, "Duruşunuz Yok mu?" Sorusunu Cevapladı: Duruşum Millete Hizmettir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 14:15:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kan Bağışı Kampanyasına Büyük İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]