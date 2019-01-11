Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
1 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut ilçesi Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Afyonkarahisar Şuhut
ilçesi Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Düzenlenen kan bağışı kampanyasına sınıf öğretmenleri, okul çalışanları ve veliler yoğun katılım gösterdi. Kan bağışı kampanyası dolayısıyla veliler, Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkürlerini ifade etti. Kış dönemlerinde azalan kan bağışına dikkat çekmek ve az da olsa destek vermek istediklerini belirten öğretmenler de çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:55 Kaynak: İHA
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