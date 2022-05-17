Kan bağışı yapana spor ayakkabısı hediye edileceği açıklandı, binlerce kişi saatlerce güneşin altında bekledi - Son Dakika

Gaziantep'te Valilik, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşları kan bağışına teşvik amaçlı daha önce görülmeyen bir uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada kan bağışı veren vatandaşlara spor ayakkabısı hediye edildi.

VATANDAŞLAR GÜNEŞ ALTINDA SAATLERCE BEKLEDİ

Spor ayakkabı hediyeli kan bağışı için binlerce kişi güneş altında saatlerce kan verip spor ayakkabıyı almak için bekledi. Kızılay'ın aynı meydanda sürekli kan bağışı kabul ettiği alanda, spor ayakkabı hediyesinin etkisiyle bir araya gelenler, çadırlarda kanlarını verip, spor ayakkabılarını alarak alandan ayrıldı. Kampanya öncesi yaklaşık 5 bin ünite beklenen kan bağışı, geçtiğimiz yıllardaki bağışı geçerek 3 bin 181 olarak gerçekleşti.

GEÇEN YILLARIN REKORLARI KIRILDI

Bu yıl spor ayakkabısı dağıtılarak ilginin artırılması hedeflenen kampanyada beklenenin altında bağış yapılmasına karşın, geçtiğimiz yılların rekorunun kırıldığı açıklandı. Kızılay'ın stoklarına gönderilen yeni kan memnuniyetle karşılandı. Bağış sırasındaki uzunkuyruklar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.