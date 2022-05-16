Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye - Son Dakika
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Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye

16.05.2022 14:30

Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye Gaziantep'te geleneksel 13. Kan bağışı kampanyasında 5 bin ünite kan bağışı hedefleniyor Şahinbey'de hedef kan bağışında kendi rekorunu egale etmek Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Kızılay tarafından organize edilen 13.

Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye

Gaziantep'te geleneksel 13. Kan bağışı kampanyasında 5 bin ünite kan bağışı hedefleniyor

Şahinbey'de hedef kan bağışında kendi rekorunu egale etmek

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Kızılay tarafından organize edilen 13. Geleneksel kan bağışı kampanyası başladı. Bu kan bağışında bir günde 5 bin ünitenin üzerinde kan bağışı hedefleniyor. Kan bağışı yapan vatandaşlara ise spor ayakkabısı hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kan bağışı kampanyasının 13.'sü bu sene "Vatan için can millet için kan veririz" sloganıyla başladı. Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Kızılay tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi meydanında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışı yapan vatandaşlara Şahinbey Belediyesi tarafından spor ayakkabısı hediye edildi. Şahinbey Belediyesi, daha önceki bağışlarda bir günde 3 bin ünite kan toplayarak kırdığı Türkiye rekorunu bu sene 5 binin üzerine çıkararak kendi rekorunu egale etmeyi hedefliyor.

"Bu meydan millet için kan vatan için can verenlerin sevdasıyla doludur"

Tahmazoğlu bu meydanın vatan için can millet için kan verenlerle dolu olduğunu belirterek, " 'Vatan için can millet için kan vereceğiz' sevdasıyla meydana koşan kıymetli hemşehrilerimiz bu yıl 13.'sünü düzenlediğimiz geleneksel kan bağışı kampanyamıza hepiniz hoş geldiniz. Kan sadece insanda olan üretimi olmayan bir maddedir. Verdiğimiz bir ünite kan ile 3 insana can olabiliyoruz. Vatan olmanın, birlik olmanın, beraber olmanın çok güzel bir göstergesidir. Bu meydan millet için kan vatan için can verenlerin sevdasıyla doludur" ifadelerini kullandı.

"Kendi rekorumuzu egale edeceğiz"

Hedeflerinin bu kan bağışında kendi rekorlarını egale etmek olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugüne kadar 13.'sünü düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamızda 20 bin 284 ünite kan bağışı aldık. Daha önce 3 binin üzerinde bir günde kan alarak Türkiye rekoru kırmıştık. İnşallah bugün 5 binin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırarız. Alanda çok güzel bir koordinasyon var. Kızılay'ımızla iş birliği içerisinde başta Valimizin önderliğinde şuanda 102 noktada aynı anda kan verilebiliyor. Bu işbirliğinden dolayı emeği geçen tüm kurumlarımıza kan vermeye gelen hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Kan veren vatandaşların spor ayakkabısı bizden"

Kan veren her vatandaşa sağlıklı spor yapması için spor ayakkabısı hediye edeceklerini söyleyen Tahmazoğlu, "Sağlıklı yaşam için birer tane spor ayakkabısı hediye ediyoruz. İnşallah bu ayakkabılarla daha çok spor yapıp daha çok sağlıklı kalacağız" şeklinde konuştu.

"Muradımız tanımadığımız insanlara iyiliği ulaştırmak"

Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı hedeflerinin bilmedikleri insanlara iyilik götürmek olduğunu ifade ederek, "İyiliğin amiral gemisi bugün Gaziantep'e demir attı. Muradımız bilmediğimiz ve tanımadığımız insanlara iyiliği ulaştırmak. Bu kan bağışlarınız bilmediğiniz ve tanımadığınız insanlara şifa olacak. Geleneksel olarak yapılan bugünde 13.'sini icra ettiğimiz kan bağışımıza Şahinbey Belediyemiz bugünde inşallah kendi rekorunu kıracak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bugün bu coşkuyu görünce gerçekten çok sevindim"

Bugün bu coşkuyu görünce gerçekten çok sevindiğini söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, "Bugün bu güzel sloganla 'Vatan için can millet için kan veririz' diyerek buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bugün bu coşkuyu görünce gerçekten çok sevindim. Kan bağışıyla Kızılay'ımıza destek olmamız mümkündür. Bu kampanyaya katkılarından dolayı Şahinbey belediyesine Gaziantep Valiliğine ve Kızılay'ımıza teşekkür ediyorum" sözcüklerini kullandı.

Tahmazoğlu'na teşekkür

Her sene düzenlenen kan bağışı dolayısıyla Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Şahinbey belediyemizin her sene düzenlediği bu kan verme kampanyası şüphesiz Şahinbey içinde, Gaziantep içinde, Türkiye açısından da önemli bir farkındalıktır. Kan meselesini ihtiyaç olduğunda önemini anlıyoruz. Kızılay'ımız milli kuruluşumuz dünyada, Türkiye'de gurur kaynağımızdır. Bu anlamda Kızılay aracılığı ile bu organizasyonun yapılması çok önemlidir. Başta Mehmet Tahmazoğlu ve ekibi olmak üzere Kızılay'ımıza ve destek veren sivil toplun kuruluşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kan bağışında bulundu.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğ General Hidayet Arıkan, Gaziantep İl sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve vatandaşlar katıldı.

Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye
Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye
Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye
Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye

YORUMLAR
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Kan Bağışı, Gaziantep, Şahinbey, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye - Son Dakika


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