Son Dakika Haberleri: Kan bağışı yoğun ilgi gördü
Son Dakika Yaşam Kan bağışı yoğun ilgi gördü

Kan bağışı yoğun ilgi gördü

7 saat önce

Bozüyük Fen Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü, "Yeryüzündeki Tüm Canlılarına Umut Ol" e Twinning projesi kapsamında, Eskişehir Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa yürütülen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

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Bozüyük Fen Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü, "Yeryüzündeki Tüm Canlılarına Umut Ol" e Twinning projesi kapsamında, Eskişehir Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa yürütülen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.


Kampanyaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmenler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından kan bağışında bulunularak destek verildi. Kan bağışı ile ilgili olarak Okul Müdürü Evren Canyılmaz, "Yoğun katılıma sahne olan kan bağışı kampanyası için desteklerinden dolayı eğitim camiamız ve Bozüyük halkına teşekkür ediyoruz, böyle bir etkinlikle farkındalık oluşturdukları için öğrenci ve öğretmenlerimle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. - BİLECİK

Eskişehir, Kızılay, Bozüyük, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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