Son Dakika Haberleri: Kan bağışına dikkati çekmek için konvoy düzenlendi
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Kan bağışına dikkati çekmek için konvoy düzenlendi

1 saat önce

Kastamonu'da offroad kulübü üyeleri ile motosikletçiler, kan bağışına dikkati çekmek amacıyla konvoy düzenledi.

Kan bağışına dikkati çekmek için konvoy düzenlendi, System.String[]
Kastamonu'da offroad kulübü üyeleri ile motosikletçiler, kan bağışına dikkati çekmek amacıyla konvoy düzenledi.
Şehitlik Anıtı önünde toplanan Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, 15 araç ve 10 motosikletle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Türk Kızılay kan bağışı otobüsüne giderek, kan ve kök hücre bağışında bulundu.
KASDOFF Başkanı Tarkan Topaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 kişiyle kan bağışında bulunmaya geldiklerini söyledi.
Kan bağışının büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Topaç, "Amacımız kan bağışına dikkati çekmek. Kalabalık şekilde araçlarımızla geldiğimizde insanlar 'Ne oluyor?' diye bakıyor. Bu sayede dikkatleri çekmiş oluyoruz. İnşallah bizim dışımızda da insanlar görür ve kan vermeye gelir." dedi.
Herkesi kan vermeye davet eden Tarkan Topaç, "Kan önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç, yine bir başka insanın kan vermesi sayesinde gideriliyor. O nedenle insanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. KASDOFF ve motosiklet kulübünden bazı arkadaşlarla kan ve kök hücre bağışı yapıyoruz. İnsanlara faydamız dokunsun istiyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:53 Kaynak: AA
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