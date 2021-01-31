Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi - Son Dakika
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Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi

Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi

31.01.2021 10:01

TRABZON'da 'Kızılay'a kan ver bıçağını al' projesi kapsamında kan bağışında bulunan vatandaşlara Sürmene bıçağı hediye edildi.

TRABZON'da 'Kızılay'a kan ver bıçağını al' projesi kapsamında kan bağışında bulunan vatandaşlara Sürmene bıçağı hediye edildi.

Kızılay Trabzon Şube Başkanlığı ve Sürmene Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Kızılay'a kan ver bıçağını al' projesi kapsamında Eski Cami önünde kan bağış noktası kuruldu. Bağış noktasında Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kızılay Trabzon Başkanı Dr. Oğuz Kara ve Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kampanyaya destek olan vatandaşlara Sürmene bıçağı hediye ederek, bağış için teşekkür etti.

'MALİYETİ, BIÇAKÇILAR KARŞILIYOR'Kampanya hakkında bilgi veren Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, "Her salı günü Kızılay, ilçemize gelip kan bağışı alıyordu. Ama bu bizi çok tatmin etmiyordu ve bir kampanya düzenlemek istiyorduk. Bu kapsamda güzel bir projeyi hayata geçirdik ve duyurusunu yaptık. Bu bir başlangıçtı, belki başka illerde veya ilçelerde de bu tarz kampanyalar başlar. Kan ihtiyacımızı daha rahat temin etmeyi amaçlıyoruz. Bu kampanyaya destek veren bıçakçılarımıza teşekkür ediyorum,  çünkü maliyetini onlar karşılıyor" dedi.'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'Kampanyaya destek veren bıçakçı Atakan Berk, "Bu güzel projeye biz de katkı sunmak istedik ve elimizi taşın altına koyduk. Kan bağışında bulunana Sürmene bıçağı hediye ettik, güzel geri dönüşler aldık. Umarım bu kampanya tüm Türkiye'ye yayılır, herkes kampanyaya destek olur" diye konuştu. Bıçakçı İbrahim Karadeniz de, kan bağışına destek olanlara Sürmene'nin özel yapım bıçaklarını hediye ettiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi - Son Dakika


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