Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi

TRABZON'da 'Kızılay'a kan ver bıçağını al' projesi kapsamında kan bağışında bulunan vatandaşlara Sürmene bıçağı hediye edildi.

Kızılay Trabzon Şube Başkanlığı ve Sürmene Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Kızılay'a kan ver bıçağını al' projesi kapsamında Eski Cami önünde kan bağış noktası kuruldu. Bağış noktasında Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kızılay Trabzon Başkanı Dr. Oğuz Kara ve Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kampanyaya destek olan vatandaşlara Sürmene bıçağı hediye ederek, bağış için teşekkür etti.