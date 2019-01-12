Kan Bağışında İlk Gün %15 Artış Yaşandı

Çağrının hemen sonrasında kan bağışında yüzde 15'lik artış yaşandı. Hastanelerde tedavi bekleyen hastaların kan ihtiyacının karşılanması, kan stoklarının tamamlanması için bu hassasiyetin devam etmesi gerekiyor.

Kan stoklarının azalması nedeniyle sosyal medya hesaplarından "Acil" kan bağışı çağrısı yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çağrısına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin her yerindeki Kızılay kan bağış noktaları ve kan bağış ekiplerine ulaşan vatandaşlar 9 bin ünite kan bağışladı. Vatandaşların verdiği 9 bin 214 ünite kan sayesinde ülke genelindeki yüzlerce hastanede tedavi gören binlerce hastanın kan ihtiyacı karşılandı.

Kan bağışı çağrısını duyup hızla harekete geçen vatandaşlara teşekkür eden Dr. Kerem Kınık, "Çağrımızdan hemen sonra 9 bin 214 vatandaş kan bağışı yaptı. Dün (Cuma günü)ise bu sayı daha da artarak 10 bin 965 ünite kana ulaştı. Böylece günlük kan bağış rakamları normal seviyeye çıkmaya başladı. Ama kritik stok seviyemiz olan 60 bin ünite kanın tamamlanması için vatandaşlarımızdan uzun bir süre daha kan bağışına hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Çünkü bir taraftan kan bağışı alınırken diğer taraftan tedavileri devam eden hastalara kan sevkiyatı kesintisiz sürüyor. Ekiplerimiz her gün yaklaşık 300 ayrı noktada kan bağışı alıyor. Kan stoklarını tamamlamak, bunun haricinde hastanelerin talebi olan kanları hızla sevk etmek için büyük çaba gösteriyor. Bu çabaya destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hızla gidersek bir müddet sonra kan stoklarımızı normal seviyelere çıkaracağımızı umuyorum" diye konuştu.