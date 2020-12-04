Kan bağışlayacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor - Son Dakika

Kan bağışlayacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor

04.12.2020 17:39
Kan bağışlayacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kızılay'ın kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekerek kan ban bağışı için çağrıda bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kızılay'ın kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekerek kan ban bağışı için çağrıda bulundu. Başkan Aşgın, ayrıca hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlere ücretsiz servis hizmeti vereceklerini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana gelmesi üzerine harekete geçen Başkan Halil İbrahim Aşgın, belediye başkan yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel ile birlikte bağışta bulundu.

Kan stoklarında azalma olduğunu öğrendiklerini dile getiren Aşgın, "Covid-19 nedeniyle vatandaşlarımız kan vermekten çekiniyorlar. Üstüne bir de hafta sonu başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle kan stoklarında ciddi azalmalar oluyor. Düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Bugün de bir farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulunuyoruz. Kızılay'ın kan bağışına ihtiyacı var. Milletimiz her zaman maddi ve manevi olarak Kızılay'ın yanında olmuştur. Öyle olmaya da devam edecektir. Tüm Çorumluları kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Hafta sonu Kızılay'a kan bağışında bulunanlara servis hizmeti verilecek

Çorum Belediyesi, hafta sonu Kızılay'a kan bağışında bulunacak gönüllülere servis hizmeti verecek.

Kızılay'ın hafta sonu online ve randevulu başvurular aldığına dikkat çeken Başkan Aşgın, "Hafta sonu kan bağışında bulunacak olan gönüllüler bağış işlemleri bitene sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar. Belediye olarak da herhangi bir vatandaşımız online başvurusunu yapar ya da randevusunu alırsa 153 zabıta ile hemşehrimizi evinden alarak, kan verdikten sonra tekrar evine bırakacak" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kan bağışlayacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor
Kan bağışlayacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor
Kan bağışlayacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor
Kan bağışlayacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor

Halil İbrahim Aşgın, Koronavirüs, Kızılay, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kan bağışlayacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor - Son Dakika


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