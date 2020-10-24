Kan bağışlayana 5 litre yağ hediye edildi - Son Dakika

Kan bağışlayana 5 litre yağ hediye edildi

Keşan'da '5 litre yağ hediyeli' kan bağışına yoğun ilgi

Sıraya ilk giren bağışçı formu evde doldurdu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışı yapan ilk 300 kişiye 5 litre sıvı yağ hediye edildi. Sıvı yağ verileceğini duyan kampanya vatandaşlar saatler öncesinde bağış çadırı önünde toplanırken, sıraya ilk giren bağışçı ise formu evinde doldurdu.

Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi ve belediye işbirliği ile Keşan ilçesinde 5 litre yemek yağı hediyeli kan verme kampanyası düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanyada, ilk gelen 300 kişiye 5 litrelik sıvı yağ hediye hediye edildi. İlk bağışçı alımına saat 11.00 sıralarında başlanan etkinlik için bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde geldi. Kan bağışlarının alınacağı çadırın önünde henüz Kızılay personeli dahi gelmeden toplanan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluştururken, sıraya ilk gelen bağışçı ise evinde kan alımı için gerekli olan formu evinde doldurduğunu söyledi. Kuyrukta zaman zaman yoğunlaşan kalabalığa, görevliler sosyal mesafeyi uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yoğun katılım altında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına katılanlar, destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Evde doldurduğu kan bağış formuyla sıraya ilk giren bir bağışçı 9 kez bağış verdiğini söyleyerek, "Bugün kan bağışı yapanlara 5 Litrelik yağ hediyesi verilecek. Bu da bir etken, 5 litrelik bir yağ bugün 60 lira. Ben internetten çıkardım, hazırdı kağıtlarım evde doldurdum" dedi.

Bir başka bir bağışçı da 6 ayda bir bağış yaptığını belirterek, "Hayat kurtarmak güzel bir şey, can kurtarmak gibisi var mı? 3 hayat kurtardınız diye mesajlar geliyor, adıma fidan dikiliyor, ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

"İlk 300 kişiye 5 litrelik sıvı yağ veriyoruz"

Kan bağışında bulunan ilk 300 kişiye 5 litre yemek yağı verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Kampanyanın ilk saatlerinde kuyruklar oluştu. Bir damla kanın bedeli paha biçilemez. Ancak belediye ve kurumlarla işbirliği içerisinde farkındalık oluşturma adına kan bağışlayan ilk 300 kişiye 5 litrelik sıvı yağ veriyoruz. Ayrıca sosyal medya üzerinden başlattığımız 'En çok kim kan verecek?' şeklindeki meydan okuma kampanyasında da kurumlara çağrıda bulunduk. Kurumlar da buna kayıtsız kalmadı" dedi.

Öte yandan 14 kez kan bağışında bulunarak madalya aldığını da belirten Başkan Helvacıoğlu, "Benden başka kan bağışında bulunan madalyalı belediye başkanı yok. Mütevazi olmayacağım. Bütün belediye başkanlarını kan vermeye davet ediyoruz. Hepsine meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

Yemek yağı hediyeli kan bağışı törenine, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.