Kan Bağışlayarak Üç Kişiye Hayat Vermiş Oluyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğretmen ve öğrencileri kan bağışı yapmaya davet ederek, "Kan bağışlayarak üç kişiye hayat vermiş oluyoruz.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğretmen ve öğrencileri kan bağışı yapmaya davet ederek, "Kan bağışlayarak üç kişiye hayat vermiş oluyoruz." dedi.



Büyük, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliğinde hazırlanan "Bu Kan Seni Unutur Mu?" projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, her bireyin kan bağışı alışkanlığı kazanması gerektiğini söyledi.



Kanın sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Büyük, "Kan bağışı hem insanlara faydalı olmak hem de sağlıklı olmak demektir. Kan her zaman ihtiyaçtır. Kan bağışlayarak üç kişiye hayat vermiş oluyoruz. Milli Eğitim camiası olarak öğretmen ve öğrencilerimizle bu bilinçte olmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin geleceğin bağışçısı olmaları için çalışıyoruz." diye konuştu.



Konya Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezinden Özlem Arslan Kuru da kanın muadilinin bulunmadığını vurgulayarak, "Kan bağışı hepimiz için bir görevdir. Kan bağışlayarak üç kişiye hayat verme duygusunu herkesin yaşamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eski Sevgilisi Tarafından Kaçırılan Kadın Öğretmen, Müge Anlı Sayesinde Bulundu

Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti

80'lik Dede Örnek Yaşamıyla "Öğrenmenin Yaşı Yok" Dedirtiyor

1 Polisimizin Şehit Olduğu Rehine Çatışmasının Detayları Ortaya Çıktı