Kan Davalı İki Aile Barıştı

Erzurum'un Karaçoban İlçesine bağlı Kopal Mahallesi'nde Durmaz ve Yazan ailesi arasındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği kan davası barışla sonuçlandı.

Erzurum'un Karaçoban İlçesine bağlı Kopal Mahallesi'nde Durmaz ve Yazan ailesi arasındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği kan davası barışla sonuçlandı. Mahalle camisinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek el sıkışan iki aile daha sonra Vali Okay Memiş'in katıldığı barış yemeğinde bir araya geldi. Vali Memiş, barışın kolay sürdürmenin zor olduğunu belirterek iki aileye de tahriklere kapılmamaları uyarısında bulundu.



Olay, Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 24 Haziran seçim günü öğleden sonra meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile kan davalı oldukları Yazan Ailesi'nden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz da 25 Haziran'da ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum'a giderken Erzincan'daki dinlenme tesisinde tabanca ile vurularak öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.



CAMİDE BARIŞTILAR



Kobal ilçesinin ileri gelen iki ailesinin barıştırılması için Erzurum'un eski Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun başlattığı girişimlerin sonuçsuz kalması sonrası yaklaşık 1,5 ay önce göreve başlayan Okay Memiş ilk adımı attı. Kaymakam Yusuf İzci ve ilçenin manevi önderlerinin de çalışmaları sonucu iki aile barışmayı kabul etti. Durmaz ve Yazan aileleri bugün Kopal mahallesindeki camide bir araya geldi. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın da katıldığı camideki törende iki ailenin tarafları Kur'an-ı Kerim'in altında geçerek el sıkışmak suretiyle kan davasını sona erdirdiler.



VALİ BARIŞ YEMEĞİNDE



İki ailenin barışmasından sonra düzenlenen yemeğe Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kaymakam Yusuf İzci, Müftü Hasan Hüsnü Sula, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, kamu kurumlarının temsilcilerinin yanısıra iki ailenin fertleri katıldı.



Mahallede düzenlenen barış yemeğinde konuşan Kobal'ın ileri gelenlerinden Abdulah Seyidoğlu, mahallede büyük bir bayram yaşadıklarını söyledi. Kan davası sonrası 9 kişinin tutuklandığını 5 kişinin de firarda olduğunu ifade eden Seyidoğlu, bunların ailesinin zor durumda olduğunu belirterek Vali Okay Memiş'ten yardım istedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de barışan aileleri kutladığı yemekte konuşan Vali Okay Memiş, Karaçoban'a üçüncü kez geldiğini söyledi. Barışan iki aileyi kutlayan Vali Memiş, 'Bölgeye hem hizmeti hem de her türlü barışı ve huzuru temin edeceğiz. Geçmiş geçmişte kaldı, keşke olmasaydı, ama olan olmuş. Allah'ın kapısı açık. Allah bütün günahları affediyor. İki aile arasındaki huzuru mahallemizdeki tesis edeceğiz. Barış yapmak kolaydır bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki sürçte herkes dikkat etsin. Allah büyüktür diye konuştu.



İki aile arasında barışın hayırlara vesile olmasını dileyen Memiş, İnşallah bundan sonra hizmet konuşalım, köyümüzü nasıl güzelleştirebiliriz bunları gelin isteyin bizden. Her iki aileye kapımız açık. Affetmek yüce Allah'ın en önemli hasletlerinden birisidir . Sabır zor bir erdemdir. Affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır. Allahın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile başarmaktır dedi. Konuşmalardan sonra Vali Okay Memiş, masasına davet ettiği Mecit Yazan ve Tahir Durmaz'la birlikte yemek yedi. Memiş, iki aileyi de barış kararı sebebiyle kutladı. - Erzurum

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