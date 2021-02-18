Kan davalısıyla sokakta karşılaşınca başından vurdu - Son Dakika

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.T. isimli bir kişi kan davalı olduğu M.T.Ç. ile karşılaşınca belindeki tabancayla şahsı kafasından vurdu.
R.T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı M.T.Ç.'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan M.T.Ç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Polis, olayın arından kaçarak kayıplara karışan R.T.'nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı. Öte yandan güvenlik güçlerinin hastane etrafında etten duvar ördüğü görüldü.
Kaynak: İHA
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