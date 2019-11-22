Kan davası cinayeti sanıklarına yeniden ceza yağdı

BURSA - Bursa'da amcalarının ölümünden sorumlu tuttuğu şahsı öldüren sanık ve suç ortaklarına yeniden ceza yağdı.

20 Haziran 2015 tarihinde Yıldırım Duaçınarı Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana gelen olayda, Doğukan Y. ile Sedat Y. (22), Kars'ın Dermen köyünde amcalarının ölümünden sorumlu tutukları inşaat işçisi Fırat Bahçıvan'ı çapraz ateşe tutarak öldürdü. İnşaat işçisi genç olay yerinde hayatını kaybederken, iki zanlı ise terminalde polise teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulanan iki zanlı, Karst'tan 4 kişi gelip, diğer iki akrabalarının da bir diğer şahsı öldürmek için ayrıldığını söyledi. Kuzenlerin belirttiği adrese giden polis ekipleri, cinayet için pusuda bekleyen akrabaları Burhan Y. ve Kemal Y.'yi de suç aleti silahları ile birlikte gözaltına aldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'kan gütmek saikiyle adam öldürmek' suçundan sanıklardan Sedat Y.'ye müebbet, Doğukan Y.'ye ise yaşı küçük olduğu için 12 yıl 1 ay hapis cezası, 'suça iştirak ve azmettirme' suçlarından Burhan Y. ve Kemal Y.'ye 10'ar yıl hapis verildi. Tutuksuz yargılanan Ayhan Y. ise 16 yıl 8 ay hapis ve yurt dışına çıkma yasağı verilmişti. Tutuksuz yargılandığı bildirilen ailenin diğer fertleri ise beraat etti. Her iki tarafın da karardan memnun olmaması üzerine temyize gidildi. Yargıtay, Kars'ta işlenen cinayetin incelenmesini, orada kan davası mı, yoksa haksız tahrik mi olduğuna bakılmasına karar verip, eksik evraklardan dolayı kararı bozdu.

Sanıklar Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklar, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti yarım saatlik aranın aranın ardından Sedat Y.'ye müebbet, Doğukan Y.'ye 12 yıl 1 ay, 'suça iştirak ve azmettirme' suçlarından Burhan Y. ve Kemal Y.'ye 10'ar yıl, tutuksuz yargılanan Ayhan Y.'ye 15 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanın diğer sanıklar beraat etti.

Vali kan davalı aileleri barıştırmıştı

'Kan davası' sebebiyle husumet olan taraflar, dönemin Bursa Valisi Münir Karaloğlu ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Tak'ın Bursa ve Kars arasında yaptığı görüşmelerden sonra barıştırılmıştı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılan barışma töreninde, aileler arasındaki barış protokolü okunup, ardından iki ailenin fertleri Kur'an-ı Kerim'e el basarak, barış anlaşmasında yer alan maddelere sadık kalacaklarına dair yemin etmişti. Protokolün imzalanmasının ardından iki ailenin yakınları birbirlerine karanfil vererek sarılmıştı.