'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı

10.03.2022 15:28
'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde İbrahim Dağ'ı (47) 'kan davası' nedeniyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre Yavuz (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde İbrahim Dağ'ı (47) 'kan davası' nedeniyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre Yavuz (26) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Buca ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Akdoğan Caddesi'ndeki bir ganyan bayisinde meydana geldi. İbrahim Dağ'ın, yanına uzun süredir aralarında husumet bulunan Emre Yavuz geldi. 2010 yılında ağabeyi Maşallah Yavuz'un öldürülmesi ile ilgili açılan davanın sanıklarından biri olan İbrahim Dağ ile Emre Yavuz arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Emre Yavuz, belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş edip, kaçtı. Dağ kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dağ, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağ, burada yaşamını yitirdi. Yavuz ise olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu. Dağ'ı, ağabeyinin ölümüyle ilgili olarak sanıklardan biri olduğu için öldürdüğünü söyleyen Yavuz, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı
'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı
'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı
'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı
'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı
YORUMLAR
500
İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı Pakistan'da Peşaver'deki saldırıyla bağlantılı 3 terörist etkisiz hale getirildi Pakistan'da Peşaver'deki saldırıyla bağlantılı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Emre Yavuz, Akıncılar, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
14:46 Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik
14:44 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi?
14:33 Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 15:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: 'Kan davası' cinayeti şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement