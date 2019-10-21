Son Dakika Haberleri: Kan davası cinayetinde 2 sanığa 20'şer yıl hapis
Son Dakika Güncel Kan davası cinayetinde 2 sanığa 20'şer yıl hapis

Kan davası cinayetinde 2 sanığa 20'şer yıl hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de, Kıvanç Kansu'yu (43) öldürdükleri suçlamasıyla Batuhan Kalkan (22) ve Hüseyin Öztürk'e (28) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 20'şer yıla düşürüldü.

Kan davası cinayetinde 2 sanığa 20'şer yıl hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, Kıvanç Kansu'yu (43) öldürdükleri suçlamasıyla Batuhan Kalkan (22) ve Hüseyin Öztürk'e (28) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 20'şer yıla düşürüldü.

5 Temmuz 2017 tarihinde merkez Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesi'nde meydana gelen olayda, 'kasten adama öldürmek' suçundan aldığı hapis cezasını tamamlayıp, cezaevinden tahliye olan Kıvanç Kansu, otomobiline bindiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Batuhan Kalkan ve Hüseyin Öztürk, gözaltına alınıp, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kıvanç Kansu'nun öldürdüğü Hüseyin Kalkan'ın, tutuklanan Hüseyin Öztürk'ün dayısı, Batuhan Kalkan'ın ise amcası olduğu belirlendi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 12 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Batuhan Kalkan ve Hüseyin Öztürk'e 'kan güdüsüyle kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay, cinayetin haksız tahrik altında işlendiği kanaatiyle kararı bozdu. Aynı mahkemede yeniden hakim karşısına çıkan sanıklara, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 20'şer yıl hapis cezası verildi.


Hüseyin Öztürk, Yargıtay, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde seri katil şüphesi tedirgin etti
Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:06:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kan davası cinayetinde 2 sanığa 20'şer yıl hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]