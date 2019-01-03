Son Dakika Haberleri: Kan Davası' Cinayetinde Karar Değişmedi: 4'er Kez Müebbet'

Kan Davası' Cinayetinde Karar Değişmedi: 4'er Kez Müebbet'

2 saat önce

Iğdır'da 4 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı kan davasıyla ilgili verilen ve Yargıtay'dan dönen 4'er kez müebbet hapis cezası değişmedi.

Kan Davası' Cinayetinde Karar Değişmedi: 4'er Kez Müebbet', System.String[]
Iğdır'da 4 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı kan davasıyla ilgili verilen ve Yargıtay'dan dönen 4'er kez müebbet hapis cezası değişmedi.

Iğdır'da başlayan ve güvenlik gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen dava duruşmasına tutuklu sanıklar Cevdet Öget (37) ve Enver Öget (27) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Daha önce yaptıkları savunmaları tekrar eden sanıklar için yeniden karar verildi. Sanıklar Enver ve Cevdet Öget'e 'kasten adam öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 2'şer kez 13'er yıl 42er ay, 'nitelikli şekilde kasten öldürmek' suçundan ise 2'şer kez 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezası verildi. Tutuksuz olarak yargılanan 5 sanığım ise beraatine karar verildi.

Olay

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli Köyü'nde 4 Haziran 2013'te aralarında husumet bulunan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada, Nurettin Öget, Sadık Öget, Battal Öget ve Fesih Öget hayatını kaybetmiş, Serkan Öget ile Abdulmenav Öget de yaralanmıştı. Daha sonra olay ile alakalı 7 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan 7 kardeşten 2'si tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

Iğdır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Ozan Kabak, Sezon Sonuna Kadar Galatasaray'da Kalacak Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:33:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kan Davası' Cinayetinde Karar Değişmedi: 4'er Kez Müebbet'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]