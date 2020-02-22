Kan davası cinayetinin baş şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kan davası cinayetinin baş şüphelisi yakalandı

7 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yıllardır süren kan davası cinayetlerinden birisi olan ve 2017 yılında işlenen cinayetin baş şüphelisi yakalandı.

Kan davası cinayetinin baş şüphelisi yakalandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yıllardır süren kan davası cinayetlerinden birisi olan ve 2017 yılında işlenen cinayetin baş şüphelisi yakalandı.


Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 2011 yılından beri süren kan davasında 4 farklı cinayet olayında 5 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin yaralandı. Kan davası nedeniyle 2017 yılında işlenen cinayetin şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı.


2017 yılında dönemin İlçe Belediye Başkanı Zeynel Aslan'ın amcası Ramazan Aslan (56) ve akrabası Hasan Aslan'ın yanına yaklaşan 1 kişi otomobilden ateş açarak Ramazan Aslan'ın ölümüne, Hasan Aslan'ın yaralanmasına neden olmuştu.


Bu olayla ilgili polis ekipleri cinayetin baş şüphelisi Kenan K.'yı yakalamak için çalışma başlatırken, yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle göz altına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Üç yıldır firari olarak aranan Kenan K.', Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla yeri tespit edildi.


İstanbul Başakşehir'de olduğu tespit edilen cinayet şüphelisi, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile ortak düzenlenen operasyonda yakalandı. Uçak ile Adıyaman'a getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulaması tamamlanan zanlı adli makamlara sevk edildi.


Aslan ve Karatekin aileleri arasında 2011 yılında çocuk kavgasıyla başlayan kan davasında 2011 yılında 1 kişi, 2013 yılında 1 kişi, 2014 yılında 2 kişi, 2017 yılında ise 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişide yaralandı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Gerger, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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