Son dakika haberleri... 'Kan davası' yüzünden öldürüldü, belediye başkanı 'Başkaları da ölmeden son verin' dedi - Son Dakika

'Kan davası' yüzünden öldürüldü, belediye başkanı 'Başkaları da ölmeden son verin' dedi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan, Hakkari Yüksekovalı Bedirhan Derinsu (40), dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, olayın 'kan davası'ndan kaynaklandığını ve başka kişiler de ölmeden buna artık son verilmesi gerektiğini söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a gelen ve bir süredir burada yaşayan, 4 çocuk babası Bedirhan Derinsu, dün akşam saatlerinde İpekyolu ilçesi Kültür Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Derinsu, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Derinsu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Bedirhan Derinsu'nun cenazesi, bugün Yüksekova'daki Akalın Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ise silahlı saldırı sonrası kaçan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Bedirhan Derinsu'nun öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Büyüksu, "İlk olay 2015 yılında başladı. Bugüne kadar devam etti. Bu olay nedeniyle şu ana kadar 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Artık bu kan davasına kesinlikle son vermemiz lazım. Kardeşçe, insanca yaşamak varken, bu kan davasına, kin ve nefrete hiç gerek yok. Bir olalım, kardeş olalım, hayatı paylaşalım. Dünya yaşamak için güzeldir. Umarım bu; beldemizdeki son olay olur, son kan davası olur, son gözyaşı olur. Birçok çocuk yetim kaldı. Bu çocukların hiçbir günahı yok. Tek dileğimiz, bu olayın bir an önce son bulması ve barışla sonuçlanmasıdır. 2015 yılında 1 vatandaşımız, 2020 yılında 2 vatandaşımız, dün de 1 vatandaşımız boş yere hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" diye konuştu.