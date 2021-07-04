Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş - Son Dakika

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Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında iki otomobildeki şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırmıştı. Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutulmuştu.

BİR SÜRE SONRA KADINI DA ÖLDÜRDÜLER

Denli'yi öldüren zanlılar, Adalet B.'yi de arabaya bindirerek olay yerinden kaçırmıştı. Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atılmıştı. Genç kadının darp edilerek arabaya bindirildiği anlar ise, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

AŞK MESAJLARI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Mahmut B. cep telefonunda aşk mesajları olduğunu gördüğü eşi Adalet B'yi takibe alarak cinayeti gerçekleştirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Fırat B., Mahmut B., Furkan Ö'yi Bahçelievler'de yakaladı. Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden Mahmut B., olayda kullanmış olduğu silahları D 100 karayoluna attığını söyledi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis ekiplerinin olayda kullanılan silahı bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.