Üye Girişi
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş - Son Dakika

Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş

04.07.2021 14:17

Büyükçekmece'de sokak ortasında saldırıya uğrayarak öldürülen Gökhan Denli ve Adalet B.'nin katilleri bulundu. Genç kadının kocası cinayetleri itiraf ederken, kan donduran cinayeti karısının telefonunda gördüğü aşk mesajları yüzünden işlediğini belirtti.

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında iki otomobildeki şüpheliler sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırmıştı. Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutulmuştu.

BİR SÜRE SONRA KADINI DA ÖLDÜRDÜLER

Denli'yi öldüren zanlılar, Adalet B.'yi de arabaya bindirerek olay yerinden kaçırmıştı. Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atılmıştı. Genç kadının darp edilerek arabaya bindirildiği anlar ise, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

AŞK MESAJLARI GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Mahmut B. cep telefonunda aşk mesajları olduğunu gördüğü eşi Adalet B'yi takibe alarak cinayeti gerçekleştirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Fırat B., Mahmut B., Furkan Ö'yi Bahçelievler'de yakaladı. Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden Mahmut B., olayda kullanmış olduğu silahları D 100 karayoluna attığını söyledi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis ekiplerinin olayda kullanılan silahı bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş

Büyükçekmece, Adalet, Polis, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti 15:25 Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti Son Dakika: 15:20 Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış
Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu 15:06 Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor 13:36 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş 12:59 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı 11:24 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor

Son Dakika Haberleri
15:52 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı
15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
15:30 Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var
15:22 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş
15:20 Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış
15:12 Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
15:06 Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu
14:12 Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü
13:35 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor
13:34 G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü
Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı         
15:52
Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var         
15:31
Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş         
15:23
Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti         
15:13
Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti         
14:35
3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı         
13:22
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu         
12:33
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 15:59:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement