Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti - Son Dakika

Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesi üzerindeki bir evde 17 yaşındaki S.Y. ve dini nikahlı eşi M.A. (16) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yaşanan kavga sonrası S.Y., M.A.'yı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı halde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan M.A., ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edildi. Ameliyata alınan M.A., kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli S.Y. nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı. S.Y. hakkında herhangi bir uzaklaştırma kararı bulunmadığı öğrenildi. Katil zanlısı S.Y. emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.