Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı - Son Dakika

Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı

Manisa'nın Soma ilçesinde vahşice öldürülen 22 yaşındaki Özcan Eren'in cinayet zanlısı Veteriner Hekim Mehmet T. bulunduğu cezaevinden jandarma tarafından alınarak cinayetin işlendiği alanda keşif yaptırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde vahşice öldürülen 22 yaşındaki Özcan Eren'in cinayet zanlısı Veteriner Hekim Mehmet T. bulunduğu cezaevinden jandarma tarafından alınarak cinayetin işlendiği alanda keşif yaptırıldı. Katil zanlısı Mehmet T., Özcan Eren'i bir yol kenarında tüfekle vurup öldürdükten sonra aracının bagajında kendisine ait veteriner dükkanının bodrumun götürüp burada baltayla parçalara ayırdıktan sonra parçaları Sevişler Barajı ve Aydıncık Göletine attığını itiraf etti.

Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Barajı'nda geçtiğimiz 14 Mart'ta insan vücuduna ait kesik bir kolun bulunmasıyla başlayan aramalarda 11 parçaya bölünen Özcan Eren'e ait uzuvlar Sevişler Barajı ve Karacakaş'taki Aydıncık göletinde bulundu. Cesedin Bayat Mahallesinden kaybolan Özcan Eren'e ait olduğu yapılan DNA ile tespit edildi.

Olayla ilgili Özcan Eren'in en son görüştüğü Veteriner Hekim Mehmet T. gözaltına alınmış daha sonra delil yetersizliğinden serbest kalmıştı. Barajdan insan kolu bulunmasıyla Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen uzuv nedeniyle Veteriner Hekim Mehmet T. yeniden gözaltına alınmış sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, cezaevinde suçunu itiraf etmişti.

Bugün de olayla ilgili keşif nedeniyle jandarma nezaretinde Soma'ya getirilen Mehmet T., cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde anlattı.

Sevişler Mahallesi ile Yağcıllı arasındaki kara yolu kenarında bir bahçede önce tüfekle vurduğu Özcan Eren'i aracıyla Soma'daki veteriner dükkanının bodrumuna getirdiğini anlatan Mehmet T., burada baltayla parçalara ayırarak Sevişler Barajı ile Aydıncık Göletine attığını söyledi.

Baraj göletinde ve cinayetin ilk işlendiği yerde yapılan keşif sonrasında Veteriner Hekim Mehmet T. yeniden cezaevine götürüldü. - MANİSA

Jandarma, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 16:10 Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:56 Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:12:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]