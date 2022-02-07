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Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ

07.02.2022 11:20

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Buca ilçesinde, ateşe verilen valizde cesedi bulunan Metin Çetinkaya'nın (40) ölümüyle ilgili tutuklanan 1'i kadın, 3 şüpheliyi, jandarmanın, geriye dönük 22 saatlik kamera ve HTS kayıtlarını inceleyip, kullandıkları otomobili tespit ederek yakaladığı belirtildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, ateşe verilen valizde cesedi bulunan Metin Çetinkaya'nın (40) ölümüyle ilgili tutuklanan 1'i kadın, 3 şüpheliyi, jandarmanın, geriye dönük 22 saatlik kamera ve HTS kayıtlarını inceleyip, kullandıkları otomobili tespit ederek yakaladığı belirtildi.

Buca'da, 1 Şubat günü saat 21.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, İzmir çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın çıktığı ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, yol kenarında bir valizin ateşe verildiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede valizde erkek cesedi olduğu tespit edildi. Yüzü dışında vücudunun büyük bölümü yanmış olan ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin, evli, servis şoförü Metin Çetinkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatan jandarma, olayla ilgili Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Hakan M.'nin eski eşi Kübra T.'yi (35) gözaltına aldı. Kübra T.'nin, jandarmadaki ifadesinde; cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini öne sürdüğü belirtildi. Hakan M.'nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesi üzerine Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

TUTUKLANDILAR

Velat Ç. ise ifadesinde, Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle kendi evinde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, boğarak öldürdükten sonra valize koyup, yol kenarında ateş verdiklerini söylediği belirtildi. Velat Ç.'nin, öldürdükleri Metin Çetinkaya'nın hesabından ilk olarak 9 bin 500 lira çektiklerini söylediği ifade edildi.

Velat Ç.'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 suç kaydı, Kübra T.'nin ise yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık suçlarından sabıkası olduğu belirtildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

KAMERA KAYITLARI ARACA GÖTÜRDÜ

Şüphelilerin nasıl yakalandığını ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Yangın ihbarının geldiği saatten geriye dönük 22 saatlik kamera ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olayda kullanılan otomobili tespit etti. Otomobil Işıkkent Mahallesinde boş bir arsada terk edilmiş olarak bulundu. Bunun üzerine o bölgedeki kamera kayıtlarını da inceleme altına alan jandarma, şüphelileri tespit ettikten sonra operasyon yaptı ve 3 şüpheliyi yakaladı.

Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ
Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ
Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ
Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ
Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ
Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ

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Metin Çetinkaya, Işıkkent, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KAN DONDURAN CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANMIŞ - Son Dakika


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