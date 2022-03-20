Kan donduran cinayette 3 gözaltı - Son Dakika
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Kan donduran cinayette 3 gözaltı

20.03.2022 00:58
Kan donduran cinayette 3 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 61 yaşında yumurta ticareti yapan Yunus Şahin'in tabancayla öldürüldükten sonra cesedinin yakılıp ardından da gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 61 yaşında yumurta ticareti yapan Yunus Şahin'in tabancayla öldürüldükten sonra cesedinin yakılıp ardından da gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Şahin'in cesedinin Turgutlu'nun Sarıbey Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada yakıldıktan sonra gömüldüğünün tespit edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Şahin'in otomobilini kullandığı belirlenen Ö.G.'yi (31) gözaltına aldı. Ö.G'nin emniyetteki ifadesinin ardından, ağabeyi A.G. (34) ile kuzeni M.Y. (37) de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Dün Sarıbey Mahallesinde 61 yaşındaki Yunus Şahin'in tabancayla öldürüldükten sonra yakılıp ardından da gömülmüş halde cesedi bulunmuş, olayla ilgili yakalanan şüpheli, Ö.G. alkol aldıktan sonra tartıştıkları Şahin'i tabancayla öldürdüğünü ve Sarıbey Mahallesi'ndeki bir tarlada cesedi yakıp, gömdüğünü itiraf etmişti. - MANİSA

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Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar Bağ evinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yunus Şahin, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kan donduran cinayette 3 gözaltı - Son Dakika


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