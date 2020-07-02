Kan donduran görüntü: Yolda yatan köpeği ezdi - Son Dakika

Kan donduran görüntü: Yolda yatan köpeği ezdi

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bir sürücünün yolda uyuyan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci olay, 14 Mayıs'ta sabah saatlerinde Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Üniversite personelinin 'Max' adını verdiği köpek yolda uyuduğu sırada iddiaya göre B.O. isimli hastane çalışanı köpeği fark etmedi ve aracıyla ezdi. Ezilen köpeğin can verdiği öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan anlarda sürücünün duraksamadan devam ettiği görüldü. Ezilen köpeğin yanına diğer köpeklerin geldiği anlar da görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı

Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı

ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar

ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu

Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi

Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı

Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti

Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı

İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu

"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi

WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor