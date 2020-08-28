Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar - Son Dakika

Kan donduran görüntüler Adana'dan geldi. Tasmasız gezdirilen pitbul cinsi köpeklerin sokak köpeğine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana'nın 100. Yıl Mahallesi'nde bir grup genç tarafından tasmasız dolaştırılan pitbul cinsi iki köpek, sokak köpeği parçalandı.Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
İddiaya göre, mahalledeki sokak köpekleri bu gençlerin neden olduğu pitbull saldırılarında ya öldü ya da yaralandı. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, pitbulların gençlerin elinden alınmasını ve sokak canlılarına sahip çıkılmasını istedi
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:19
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