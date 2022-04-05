Kan donduran iddialar! Uyuşturucuya alıştırdı, yakın arkadaşlarıyla birlikte olmaya zorladı, görüntülerle tehdit etti - Son Dakika
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Kan donduran iddialar! Uyuşturucuya alıştırdı, yakın arkadaşlarıyla birlikte olmaya zorladı, görüntülerle tehdit etti

05.04.2022 11:55
Kan donduran iddialar! Uyuşturucuya alıştırdı, yakın arkadaşlarıyla birlikte olmaya zorladı, görüntülerle tehdit etti

Bursa'da eşinden boşanan E.D., Yunus P. ile birlikte yaşamaya başladı. Yunus P.'nin kendisini uyuşturucuya alıştırıp, yakın arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorladığını ve o anları kayda aldığını söyleyen E.D. suç duyurusunda bulundu. Yunus P.'nin 30 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Geçtiğimiz yıl E. D., eşi ile boşandıktan sonra tanıştığı Yunus P. ile birlikte yaşamaya başladı. E.D., kasım ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, hakaret ve şiddete uğradığı gerekçesiyle Yunus P. hakkında suç duyurusunda bulundu. E.D. şikayet dilekçesinde, "Yunus P., ile birlikte yaşamaya başladık. Uyuşturucu kullandığını gördüm. Uyuşturucu kullandığında başka kişiliğe girerek, beni başka erkeklerle cinsel ilişkiye girme konusunda ikna etti. İlişkiye girdiğim üçüncü kişilerden uyuşturucu madde ve para aldı. Devam etmek istemediğimde beni zorladı. İlişkiler sırasında beni videoya aldı. Bizi seyretmeye başladı. İstemediğimi söylediğimde boşandığım eşime ve çocuklarıma videoları göstermekle tehdit etti. İlişkiler öncesinde bana da uyuşturucu kullandırıyordu" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan Yunus P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KENDİ İSTEĞİ İLE KAYIT YAPTIM"

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'bir kişiyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak', 'fuhşa aracılık etmek, yer temin etmek', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından 10 yıl ile 30 yıl arasında hapis cezası istemi ile dava açılan Yunus P.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Yunus P., suçlamaları kabul etmeyerek, "Müşteki kendi rızasıyla uyuşturucu kullanıyordu. Erkeklerle yaşadığı cinsel ilişkileri kendi isteğiyle kayda aldırdı. Birlikte ilişki yaşadık. Kesinlikle ilişki sırasında kendisini yönlendirmedim. İzlemedim ve kayda almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

"CİNSEL İLİŞKİMİZİ VİDEOYA ÇEKİP, BİZİ DE İZLİYORDU"

Duruşmada savcılığa verdiği dilekçesindeki ifadeleri tekrarlayan E.D., eşinden boşandıktan sonra sanık ile arkadaş olduğunu belirterek, "Beni kendi arkadaşlarıyla ilişkiye girmeye zorluyordu. Cinsel ilişkiyi hem izleyip hem de kayda alıyordu. Cinsel ilişki yaşamak istemediğim zaman, elindeki görüntüleri eski eşime ve çocuklarıma göstererek, yaptıklarımı anlatmakta tehdit ediyordu. Şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın cezalandırılması talep ederken, sanık avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, müştekinin kendi rızası ile olayların yaşandığını söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, E.D.'ye Bursa Barosu'ndan avukat atanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kan donduran iddialar! Uyuşturucuya alıştırdı, yakın arkadaşlarıyla birlikte olmaya zorladı, görüntülerle tehdit etti
Kan donduran iddialar! Uyuşturucuya alıştırdı, yakın arkadaşlarıyla birlikte olmaya zorladı, görüntülerle tehdit etti
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kan donduran iddialar! Uyuşturucuya alıştırdı, yakın arkadaşlarıyla birlikte olmaya zorladı, görüntülerle tehdit etti - Son Dakika


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