Kan donduran mektup:

Kocaeli'de kuzenini öldüren ve bu nedenden dolayı müebbet cezasına çarptırılan şahıs, 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan çobanını öldürdüğü iddiasıyla tekrar hakim karşısına çıkartıldı. Duruşmada sanığın öldürdüğü iddia edilen çobanın ailesine yazdığı mektup okundu.

Alınan bilgilere göre, 2018 yılında Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek ormanlık alana gömen ve olayla ilgili açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında farklı bir cinayet daha işlediği iddiası ile hakim karşısına çıkartıldı. Öldürdüğü kuzeni Yusuf Acar'ın ormanlık alana gömen ve 3 gün sonra cesedin yerini gösteren Acar'ın müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında, bir aile şahsın yanında çobanlık yapan ve 2016 yılında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdere'yi de öldürmüş olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Acar, savcılıkta verdiği ifadesinde Çelikdere'yi öldürdüğünü kabul etti.

YEĞENİNİ ÖLDÜREN SANIK, ÇOBANINI DA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA HAKİM KARŞISINDA

Cinayetten müebbet hapis cezası alırken hakkında tekrar farklı bir cinayetten dolayı dava açılan Acar, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Eylül ayında hakim karşısına çıkartıldı. Davanın ilk duruşmasında olay günü Acar'ın yanında olduğu iddia edilen M.Z.'nin tutuklanmasına karar verildi. Duruşmanın ardından M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın 2. duruşması bugün görüldü. Duruşmada yanında çoban olarak çalışan Çelikdere'yi öldürdüğü iddia edilen Şehmuz Acar hazır bulundu. Olayla ilgili tutuklanan M.Z. ise SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan Şehmuz Acar suçlamaları kabul etmeyerek Burhan Çelikdere'nin yurt dışında olduğunu söyledi. Daha sonra savunma yapan M.Z. ise kendisinin konu ile bir alakasının olmadığını, olay günü Acar ile birlikte olmadığını iddia etti.

"KARDEŞİMİ ÖLDÜREN YÜZDE 100 BU KİŞİDİR"

Daha sonra duruşmada söz alan Burhan Çelikdere'nin ağabeyi Mirza Çelikdere, Sanık boşu boşuna bize eziyet ediyor. Kardeşimi öldüren yüzde 100 bu kişidir. Sadece neden öldürdüğünü bizlere söylesin. Kur'an'a el basarım ki kardeşimi o öldürdü. Ben kardeşimin kaybolmasından sonra çok araştırma yaptım. İşaretler onu gösteriyordu. Bu sanık bize mektup yazdı. Öldürmediyse mektupla bizi niye tehdit etti. Yazdığı mektupta 'Sıra size de gelecek' deyip 100 bin TL para istemiş" dedi.

"SENİN CANINA KARŞILIK BİR CEZA KESİYORUM"

Mirza Çelikdere'nin konuşmasının ardından mahkeme heyeti tarafından Şehmuz Acar'ın Burhan Çelikdere'nin ailesini tehdit ettiği mektup okundu. Mektupta, 'Sıra sendedir. Senin canına karşılık bir ceza kesiyorum. Buna karşılık bana 100 bin TL para vereceksin. Sana 21 gün mühlet veriyorum" yazdığı belirtildi. Mahkeme heyeti mektubun okunmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerine karar vererek çeşitli delillerin toplanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Murat Kanber/İHA)