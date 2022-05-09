Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü - Son Dakika
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Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü

09.05.2022 00:55
Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan altın madenine baskın düzenleyen isyancılar, aralarında 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 36 sivili öldürdü.

Ulusal basındaki haberlere göre Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri Ituri eyaletinin Djugu şehrinde bulunan Blanquette altın madenine saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 36 sivil öldü.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Saldırı sonrasında kayıp işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

20 YILDIR BENZER SALDIRILAR VAR

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kan donduran olay! Altın madenine baskın düzenleyen isyancılar 36 sivili öldürdü - Son Dakika
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