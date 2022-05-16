Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

16.05.2022 21:15
Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

Bursa ile Yalova sınırında meydana gelen olayda biri başından silahla vurulmuş, diğeri ise eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cansız bedeni bulundu. Eli kesik olan cansız bedenin sahibinin kuyumcu olduğu ve bir süredir alacak verecek meselesinden dolayı tehdit edildiği ortaya çıktı.

Yalova'da 13 Mayıs'ta ailelerinin İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye ait olduğu tespit edildi.

Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

SAĞ ELİ BİLEĞİNDEN KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi'nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti'nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Cenazeler Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gemlik ve Armutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu

ALACAK VERECEK MESELESİNDEN DOLAYI TEHDİT ALIYORMUŞ

Öte yandan aslen Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi'nin alacak verecek meselesinden dolayı bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya'ya götürdüğü iddia edildi.

Son dakika haber! Başından silahla vurulmuş ve eli bileğinden kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
Ömer Sefa Sevgi
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Hisarcık, Jandarma, Armutlu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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