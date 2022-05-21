Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü

21.05.2022 18:05

Ankara'da yaşanan feci olayda bir kişi, küçükbaşları arazisine girerek otladığı için sinirlendiği baba ve 18 yaşındaki oğluna tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Elmadağ ilçesinde Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde Ahmet Koç, Harun Karakuş'a küçükbaşları arazisine girerek otladığı için tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

BABA VE OĞLUNA ATEŞ TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Ahmet Koç, üzerindeki tabancayı çıkarıp, Harun Karakuş ile kavgaya dahil olan oğlu Berat Karakuş'a ateş etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Koç ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Hasanoğlan, Ahmet Koç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü - Son Dakika


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18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
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SON DAKİKA: Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü - Son Dakika
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