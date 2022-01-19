Dün gece saat 23.30 sıralarında taksici olduğu öğrenilen Ahmet B. evine gittiği A.D.'yi dışarı çağırdı. A.D. dışarı çıkmak için apartman girişine geldiği sırada Ahmet B. av tüfeğiyle ateş açtı.
Cinsel organından vurulan A.D., kanlar içerisinde kaldı. Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesini ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu - Son Dakika