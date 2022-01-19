Üye Girişi
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu - Son Dakika

Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu

19.01.2022 08:15

Karaman'da Ahmet B., arkadaşı A.D.'yi (32) av tüfeğiyle cinsel organından vurdu. Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, polis, kaçan Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün gece saat 23.30 sıralarında taksici olduğu öğrenilen Ahmet B. evine gittiği A.D.'yi dışarı çağırdı. A.D. dışarı çıkmak için apartman girişine geldiği sırada Ahmet B. av tüfeğiyle ateş açtı.

CİNSEL ORGANINDAN VURDU

Cinsel organından vurulan A.D., kanlar içerisinde kaldı. Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesini ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Ameliyata alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500

Karaman, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu - Son Dakika


İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Koronavirüs Sadakatsiz'in setine de bulaştı! Başrol oyuncusu Cansu Dere'nin testi pozitif çıktı Koronavirüs Sadakatsiz'in setine de bulaştı! Başrol oyuncusu Cansu Dere'nin testi pozitif çıktı         
07:50
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi         
20:38
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi         
13:06
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12

Son Dakika Haberleri
07:52 İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor
07:51 Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün
07:50 Koronavirüs Sadakatsiz'in setine de bulaştı! Başrol oyuncusu Cansu Dere'nin testi pozitif çıktı
00:42 Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme!
00:33 Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi
00:25 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
00:16 Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak metne son şekli verildi
00:08 Bakanlığın metro hattını onaylamama sebebine İBB'den tepki: 311 gün sonra yanıt vermeniz takdire şayan
23:33 Söndürülemeyen petrol boru hattı için Vali'den ilk açıklama: Can kaybımız yok
22:59 Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 08:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement