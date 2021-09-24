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Kan emen sinekle bulaşan Mavi Dil hastalığı belirtileri görüldü! Edirne'de 8 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kan emen sinekle bulaşan Mavi Dil hastalığı belirtileri görüldü! Edirne'de 8 köy karantinaya alındı

24.09.2021 09:54

Edirne'de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinekle bulaşan Mavi Dil hastalığı belirtilerinin görülmesi sonrası 8 köyde karantina başladı. Bu hastalıkla beraber hayvan sahiplerinin aşı yaptırma telaşı içinde olduğu belirtilirken, belediye de 8 köyden gelecek hayvanların pazara alınmasını yasakladı.

Merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgi kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı.

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

8 KÖYDE KARANTİNA

Mavi dil hastalığı tespit edilen köyler ile beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

BELEDİYE YASAK GETİRDİ

Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesi'nden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

HAYVAN SAHİPLERİ AŞI YAPTIRMA TELAŞI İÇERİSİNDE

Abalar Köyü'nde yaşayan Nedim Buruldağı, Mavi Dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi. Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü'nün de karantinada olduğunu belirtti.

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda Mavi Dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı. Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
Edirne'de 8 köy, hayvanlarda görülen Mavi Dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
Kan emen sinekle bulaşan Mavi Dil hastalığı belirtileri görüldü! Edirne'de 8 köy karantinaya alındı

Karantina, Çiftçi, Azatlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kan emen sinekle bulaşan Mavi Dil hastalığı belirtileri görüldü! Edirne'de 8 köy karantinaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • dopdogrucudavutt : Dünyadaki son gelişmelere, salgınlara ve söz konusu iddialara bakınca; Hastalık yayan labaratuvar sinekleri doğaya salınacak, hayvancılık bitirilip yapay ey projesi hayata geçirilecek.. Şeytana tapanların köleleştirme projesi tam gaz devam ediyor. Uyanık olmalıyız Şeytana karşı mücadelemiz bizim imtihanımız olacak.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Kan emen sinekle bulaşan Mavi Dil hastalığı belirtileri görüldü! Edirne'de 8 köy karantinaya alındı - Son Dakika
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