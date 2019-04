Focus Home Interactive ve Saber Interactive tarafından geliştirilen World War Z oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Saber'in kreatif direktörü Oliver Hollis-Leick tarafından seslendirilen video, oyunun sunduğu grafik detayları ya da aksiyon yerine oynanış mekaniklerini açıklanıyor.Başarılı ve sevilen aynı isimli filmin bir uyarlaması olan World War Z; her biri kendi içinde üç ayrı bölüme sahip olan New York Moskova ve Tokyo 'dan oluşan dört ayrı bölümden oluşuyor. Oyuncular, maçlara girmeden önce kendilerine bir sınıf ve silah grubu seçiyorlar. Cephane destekçisinden sıhhıye erine kadar pek çok sınıf bulunuyor.Maçlar, sürekli olarak yapay zeka tarafından izleniyor. Böylece oyun, dört farklı şehirde geçiyor olsa da her maçın kendine özel bir hayatta kalma hikayesi oluşuyor. Örneğin kaçamaklı bir senaryoda daha az zombiyle karşılaşırken daha zırhlı ve güçlü olduğunuz durumlarda kalabalık zombi sürüleriyle karşılaşabilirsiniz.Oyun, 4 kişilik takımların hayatta kalma mücadelesinden oluşsa da Oyunculara karşı oyuncular olan modları da bulunacak. Elbette ki bu modların içinde de zombiler yer alacak. Oyunun aksiyonu en bol modlarından biri olacak PvPvZ modlarıyla ilgili tanıtım videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.