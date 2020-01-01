Kan hastası çocuklar yılbaşını eğlenerek kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kan hastası çocuklar yılbaşını eğlenerek kutladı - Son Dakika

Kan hastası çocuklar yılbaşını eğlenerek kutladı

6 saat önce

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kan hastası çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Kan hastası çocuklar yılbaşını eğlenerek kutladı, System.String[]

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kan hastası çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Hastane konferans salonunda düzenlenen eğlencede, tedavi gören çocuklar, yüzlerini boyattı, palyaçolarla oyunlar oynayıp şarkı söyledi.

Etkinliği düzenleyenlerden İyilik Sende Derneği Başkanı Özge Ada Parlakkan, gerçekleştirdikleri moral ve motivasyon amaçlı bu tür etkinliklerle çocukların yeni yıla daha mutlu girmelerini istediklerini belirtti.

Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç da yeni yılın hastalara sağlık getirmesini temenni etti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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