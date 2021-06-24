Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu - Son Dakika

İstanbul Kartal'da su kuyusunda bulunan ceset, büyük üzüntüye neden oldu. İki katlı evin önündeki su kuyusunun etrafında kan izleri gören aile, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede, kuyuda bir kişinin cesedinin olduğunu tespit etti.

HENÜZ 21 YAŞINDAYDI

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan cesedin 21 yaşındaki Recep Akyıldız'a ait olduğu belirlendi. Ceset, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.