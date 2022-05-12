Adana'da kadın kooperatifleri üyelerinin el emeği ürünler turizmcilere tanıtıldı - Son Dakika

Adana'daki turizm ve ticaret sektörü temsilcilerine Adana Kadın Kooperatifleri Birliği tarafından üretilen ürünler tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasında, birlik üyesi kadınların ürünlerini tanıtmak, turizm destinasyonunun bir parçası haline getirmek ve tur güzergahı kapsamına aldırmak amacıyla ilde faaliyette bulunan seyahat acenteleri ve turist rehberleri ile bir araya geldi.

Kan, valilik olarak daima kadınların içinde bulunduğu projelere destek olmaya çok özen gösterdiklerini belirtti.

Kadınlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları ve meslek edinmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu bildiren Kan, "Yaptıkları bu güzel el emeği işlerle ve yöresel ürünlerle Adana'mızın tanıtımına katkı sunan değerli Adanalı kadınlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Burada çok büyük bir emek var. Amacımız birliğimizi ve burada kadınlarımız tarafından yapılan ürünlerimizi tüm Türkiye'ye tanıtmak. Valilik olarak bu amaçla birçok çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Emre Duru, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Meltem Özdemir, Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Hasan Erdoğan ile davetliler katıldı.