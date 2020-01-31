Kan kampanyasına yoğun ilgi - Son Dakika
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Kan kampanyasına yoğun ilgi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı Çorlu Şubesi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı Çorlu Şubesi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı yanında konuşlanan Türk Kızılayı'na ait kan bağış tırı, gün boyu hizmet verdi. Sabahtan akşama kadar 47 başvuru olurken, 41 ünite kan, 2 de kök hücre bağışı alındığı öğrenildi. 4 başvuru ise çeşitli sebeplerle reddedildi.


Duyarlı kan bağışçıları kan vermenin sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Belirli aralıklarda kan veriyoruz ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. Hafiflik ve mutluluk hissi veriyor. Herkesin kan vermesini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandılar.


Türk Kızılayı Çorlu Kan Merkezi yetkilileri ise, Muratlı'da düzenli olarak kan bağışı kampanyalarının devam edeceğini kaydederek; Muratlılı vatandaşların bu konuda oldukça duyarlı olduklarını belirttiler. - TEKİRDAĞ

Türk Kızılayı, Tekirdağ, Muratlı, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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