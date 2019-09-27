"Kan parası" almak için kendini silahla vurdurduğu iddiası

Erzurum'da silahla vurularak öldürülen Zafer K'nin kendisini arkadaşına yaralatıp ardından suçu "yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçundan davalık olduğu bir başka kişiye atarak "kan parası" almak isterken öldüğü iddiasına, olaya ilişkin hazırlanan iddianamede yer verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Haziran'da Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında meydana gelen ve Zafer K'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, Abdulkadir K. "müşteki", Fatih Y. de "sanık" olarak yer aldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Fatih Y, ölen Zafer K'yi tanıdığını ve "ağabey" olarak hitap ettiğini belirterek, aralarında bir husumet bulunmadığını söyledi.

Zafer K'nin olay öncesi bir iş yerinde hükümlü kadrosunda çalıştığını, işten çıkarılacağını ve çıkarılmamak için hastaneye yatıp rapor alması gerektiğini kendisine ve yanındaki 18 yaşından küçük F.Y.T'ye anlattığını öne süren Fatih Y, "Zafer K'nin bizim onu silahla vurarak yaralamamız gerektiğini ve bu şekilde rapor alabileceğini belirtmesi üzerine bu teklifi kabul etmedik ancak Zafer K. ısrarla bu konuyu gündeme getirdi. Akşam saatlerinde tekrar bu konuyu gündeme getirdikten sonra yanımızdan ayrıldı ve yanında av tüfeği ile tekrar geri geldi." iddiasında bulundu.

Sanık, ölen Zafer K'nin ısrarlarına dayanamayarak teklifi kabul ettiklerini öne sürerek, şunları beyan etti:

"F.Y.T. ile iki yastığı Zafer'in sırtına iple bağladık. Silahı elime aldım ve Zafer sırtını bana döndü. Yaklaşık 10-15 metreden yastıkların olduğu bölgeye bir el ateş ettikten sonra Zafer herhangi bir şey demeden yere yığıldı. Korku ile silahı kanepenin altına koydum ve Zafer'i F.Y.T. ile çatı katından aşağı indirdikten sonra yaklaşık 100 metre ileride bulunan boş bir alana taşıdık. Zafer'in başında iken yoldan geçen bir aracı durdurup önce şoförden telefonunu alarak 112 Acil hattını aradık ancak ambulansın geç geleceğini düşünerek pikabın önüne bindirip beraber hastaneye götürdük. Korktuğumuzdan ilk beyanımızda, aracın içerisinden Zafer'e ateş edildiğini ve bu sebeple yaralandığını polislere söyledik."

Olayın aydınlatılması için olay yeri raporu ve kamera görüntülerinin incelendiği aktarıldı.

İddianamede, Zafer K'nin "Hükümlü kadrosunda çalıştığı ve işten çıkarılmamak amacıyla rapor alındığı" şeklindeki beyanının doğruluğunun ispatlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, Zafer K. hakkında denetimli serbestlik müdürlüklerinde açılan herhangi kaydın veya dosyasının bulunmadığı, infaz bürosunda da herhangi bir kaydı, hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası kararı veya yakalama kararının olmadığı, çalıştığı yerde hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında çalışmadığı ve işten çıkarılma durumunun olmadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Faillerin ifadelerinde eylemi hangi amaçla gerçekleştirdikleri konusunda çelişkinin bulunduğu anlaşılmış ve bu çelişkinin giderilmesi amacıyla faillerin tekrar ifadelerine başvurulmuş ve ifadelerinde Zafer K'nin sırtına yastık bağlayarak silah ile vurmalarındaki asıl amacının Zafer'i yaraladıktan sonra beraber hastaneye götüreceklerini, hastanede Zafer'i C.A'nın vurduğunu söyleyerek ve hastanede de kargaşa çıkararak C.A'dan kan parası almak olduğunu belirtmeleri üzerinde bu husustaki beyanlarının doğruluğu araştırıldı. Zafer ile C.A. arasında yaralama, hakaret ve tehdit suçundan yargılamanın devam ettiği, C.A'nın bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde, Zafer'in daha önceden kendisini tehdit ederek haraç istediği, bu sebeple aralarında olayın meydana geldiği ve yargılamalarının devam ettiği, Fatih Y'nin dedesi S.Y'nin yanına gelerek Zafer'in kendisini yaralayarak suçu üstüne atıp kan parası almaya çalışacağını anlattığını belirttiği, hem UYAP kayıtlarından hem de C.A'nın alınan ifadelerinden hareketle faillerin kan parası almak amacı ile Zafer'i yaralamak istedikleri ancak yaralamanın ötesinde Zafer'in öldüğü anlaşılmıştır."

Sanıkların Zafer K'nin sırtına yastık bağlamaları ve yere yığıldıktan sonra hastaneye götürme çabaları dikkate alındığında asıl amaçlarının yaralayarak rapor almak olduğu belirtilen iddianamede, Fatih Y'nin ölüm olayında özellikle av tüfeğiyle her ne kadar sırtında yastık da olsa 10-15 metre gibi kısa bir mesafeden ateş ettiği, kişinin öleceğini tahmin edebileceği ve bu bakımdan Fatih Y'nin öldürme eylemi açısından olası kast ile hareket ettiğinin anlaşıldığına dikkat çekildi.

İddianamede, bu nedenle tutuklu sanık Fatih Y'nin "kasten öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Suça sürüklenen çocuk F.Y.T'nin ise yaşının 18'den küçük olması nedeniyle dosyasının ayrıldığı belirtildi.